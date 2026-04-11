Café aquarelle Déjeunette Brunch Limoges
Café aquarelle Déjeunette Brunch Limoges samedi 18 avril 2026.
Limoges
Café aquarelle
Déjeunette Brunch 6 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Emeline, peintre illustratrice pour Echo Chromatique et Déjeunette organisent un café aquarelle, sur le thème du printemps, avec goûter inclus.
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Déjeunette Brunch 6 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 05 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café aquarelle
L’événement Café aquarelle Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Visite thématique au Musée National Adrien Dubouché Musée Nat. Adrien Dubouché Limoges 11 avril 2026
- Visite de l’Atelier UNIQUA Comment fabriquer une basket ? Journées Européennes des Métiers d’Art UNIQUA Limoges 11 avril 2026
- Visite thématique Objets d’Orient et d’Occident, Musée national Adrien Dubouché Limoges 11 avril 2026
- Concert de Memorials C.A.L.M (FST de Limoges) Limoges 11 avril 2026
- Cambodge en Lumière 1ère Edition BFM Centre-Ville Limoges 11 avril 2026