Café aquarelle Déjeunette Brunch Limoges

Limoges

Café aquarelle

Déjeunette Brunch 6 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Emeline, peintre illustratrice pour Echo Chromatique et Déjeunette organisent un café aquarelle, sur le thème du printemps, avec goûter inclus.

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Déjeunette Brunch 6 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 05 77

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English : Café aquarelle

L’événement Café aquarelle Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole