Café-archéo « Parlons patrimoine ! » à Caussade, Restaurant-Brasserie Les Arcades, Caussade
Café-archéo « Parlons patrimoine ! » à Caussade, Restaurant-Brasserie Les Arcades, Caussade vendredi 26 juin 2026.
Café-archéo « Parlons patrimoine ! » à Caussade Vendredi 26 juin, 17h30 Restaurant-Brasserie Les Arcades Tarn-et-Garonne
Entrée libre, dans la limite des places disponibles, Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T17:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T17:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Léa Gérardin-Macario, du service inventaire du patrimoine, vous propose de partager ses recherches en Quercy-Caussadais, à travers des maisons, de Caussade à Puylaroque, en passant par Montpezat-de-Quercy.
Accueil dans la limite des places disponibles.
Restaurant-Brasserie Les Arcades 17bis boulevard Didier Rey Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 26 04 04 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@quercycaussadais.fr »}]
Découvrez les charpentes anciennes du territoire avec l’archéologue du bâti Léa Gérardin-Macario. Blind-test, échanges et café au programme. CFM Radio posera son micro pour capturer le moment. patrimoine café-archéo
Image générée par IA