Café-archéo « Parlons patrimoine ! » à Caussade Vendredi 26 juin, 17h30 Restaurant-Brasserie Les Arcades Tarn-et-Garonne

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T17:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T17:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Léa Gérardin-Macario, du service inventaire du patrimoine, vous propose de partager ses recherches en Quercy-Caussadais, à travers des maisons, de Caussade à Puylaroque, en passant par Montpezat-de-Quercy.

Accueil dans la limite des places disponibles.

Restaurant-Brasserie Les Arcades 17bis boulevard Didier Rey Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 26 04 04 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@quercycaussadais.fr »}]

Découvrez les charpentes anciennes du territoire avec l’archéologue du bâti Léa Gérardin-Macario. Blind-test, échanges et café au programme. CFM Radio posera son micro pour capturer le moment. patrimoine café-archéo

Image générée par IA