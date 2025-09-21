Café Archi #42 « Les cases créoles » Maison patrimoniale Saint-Claude

Café Archi #42 « Les cases créoles » Samedi 20 septembre, 18h30 Maison patrimoniale Guadeloupe

Café Archi #42 : projection-débat sur les cases créoles

La ville de Saint-Claude et la Maison de l’Architecture de Guadeloupe vous invitent au 42e Café Archi sur le thème des cases créoles qui se tiendra à la Maison patrimoniale de la ville.

La soirée débutera par la projection du documentaire « KAZ… On lèspwi pou dèmen » produit par Emile ROMNEY, architecte DPLG et IMAGIN’S Studio en 2021.

Elle se poursuivra avec un débat animé par Jean-Charles Martyr-Fal et Emile Romney.

« Ka ki Kaz pou nou, ki jan y an fon a nanm an nou ? »

Elle est là, à la fois présente et sous-jacente, belle et bien entretenue elle nous fascine, à l’abandon elle nous rappelle à nos absences, nos ignorances à son égard. Pourtant avec la modestie de sa force, plantée fière au bord de la route, toujours elle nous interpelle.

Elle est puits de connaissances, de savoirs. Les artistes, architectes ou écrivains par différents d’expressions se sont inspirés de la KAZ, soit pour en conforter la mémoire, préserver la valeur patrimoniale et sociale, soit en menant des recherches alternatives et provoquer la réflexion pour l’inscrire dans notre monde contemporain.

Ce sont ces pistes ouvertes, sé chimen chyen, que nous aurons à parcourir au travers du film documentaire de l’architecte Emile Romney et de Imagin’s Studio et échanger sur ce thème de la « KAZ…. On lespwi pour dèmen ».

Emile Romney, architecte DLPLG

Maison patrimoniale avenue du Maréchal Foch 97120 Saint-Claude Saint-Claude 97120 Guadeloupe

