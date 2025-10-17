Café Archi #43 : Penser l’incertitude Mémorial ACTe Pointe-à-Pitre

Café Archi #43 : Penser l’incertitude Jeudi 16 octobre, 18h30 Mémorial ACTe Guadeloupe

Penser l’incertitude

Un film de Christian Barani (2025 – 99 min)

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2025, la MAG vous convie à visionner « Penser l’incertitude », un film de Christian Barani en partenariat avec le Memorial ACTe.

Tel un voyage à travers la France, ses territoires et les paysages, le film dresse le portrait d’une nouvelle génération, dévoile ses valeurs communes et les espoirs qu’elle porte. Parcourant les paysages, traversant les chantiers, visitant des bâtiments, les jeunes professionnel.le.s témoignent de leur travail, du sens d’un engagement délicat et d’une attention à prendre soin des territoires, de celles et de ceux qui y vivent.

Nos invités Clémentine Latreille et Henri Isaac, jeunes architectes cofondateurs de l’agence 91 Studio, répondront à vos questions après avoir livré leurs impressions sur le film. Cette rencontre se poursuivra autour de quelques amuses-bouches offerts par la MAG.

Jeudi 16 octobre à 18H30 à l’Intemporelle – MACTe

Mémorial ACTe Darboussier Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe

Penser l'incertitude