Café Archi #45 : « SIZA », Le Café Papier, Baie-Mahault

Café Archi #45 : « SIZA » Jeudi 5 mars, 18h30 Le Café Papier Guadeloupe

Entrée libre

Café Archi #45 : « SIZA »

Un film de Augusto Custodio (2023 – 1h10mn)

Ce documentaire dévoile une facette plus personnelle d’un des plus grands architectes vivants, Alvaro Siza : son enfance, sa relation avec son épouse, Sa passion pour la sculpture et son admiration pour la musique classique.

En explorant les influences qui ont marqué sa vie et sa carrière, < SIZA > offre un portrait complet et captivant de l’architecte et de son héritage pour l’architecture moderne, à travers un regard inédit et intimiste donnant la parole à ses amis et à ses proches, qui ont accepté de partager des détails exclusifs sur sa personnalité et son parcours professionnel.

Notre invité Laurent Lavall, architecte ayant vécu au Portugal, répondra à vos questions après avoir livré ses impressions sur le film.

Cette rencontre se poursuivra autour de quelques amuse bouche offerts par la MAG.

Jeudi 05 mars à 18h30 au Café Papier à Jarry

Le Café Papier Immeuble Magic 97122 Baie-Mahault, Guadeloupe Baie-Mahault 97122 Guadeloupe Guadeloupe

