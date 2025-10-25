Café archi Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement

Café archi Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement samedi 25 octobre 2025.

Café archi

Samedi 25 octobre 2025 de 11h à 12h. Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 11:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

Date(s) :

2025-10-25

L’équipe de médiation vous accueille avant l’ouverture officielle pour déambuler dans les espaces du Frac Sud et découvrir l’architecture de Kengo Kuma de manière privilégiée.

Que vous soyez amateur et amatrice d’architecture ou simplement curieux ou curieuse, cette visite vous permettra de (re)découvrir le Frac Sud autrement.



Difficile de se réveiller le samedi matin ? On vous offre le café ! .

Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The mediation team welcomes you before the official opening to stroll through the spaces of Frac Sud and discover Kengo Kuma?s architecture in a privileged way.

German :

Das Vermittlungsteam empfängt Sie vor der offiziellen Eröffnung, um durch die Räume des Frac Sud zu schlendern und die Architektur von Kengo Kuma auf besondere Weise zu entdecken.

Italiano :

Il team di mediazione vi accoglie prima dell’apertura ufficiale per passeggiare negli spazi di Frac Sud e scoprire l’architettura di Kengo Kuma in modo privilegiato.

Espanol :

El equipo de mediación le da la bienvenida antes de la inauguración oficial para que deambule por los espacios del Frac Sud y descubra la arquitectura de Kengo Kuma de una forma privilegiada.

L’événement Café archi Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille