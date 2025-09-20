Café-archives aux Archives municipales de Pontarlier Archives municipales de Pontarlier Houtaud

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le temps d’un week-end, l’équipe des Archives municipales de Pontarlier vous accueille pour découvrir un patrimoine historique de plus de 1 200 mètres linéaires du XIVe siècle à nos jours.

Les archivistes sont à votre disposition pour vous apporter des conseils dans les recherches que vous souhaitez entreprendre ou que vous réalisez, concernant Pontarlier et le Haut-Doubs. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer à un moment convivial et d’échanges.

Archives municipales de Pontarlier 8 rue de la Grande Oie (entrée B) 25300 Houtaud Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 38 81 14 https://archives.ville-pontarlier.fr

© Archives municipales de Pontarlier