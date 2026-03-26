[Café] Art et inconscient Café l’Epsom Dieppe
[Café] Art et inconscient Café l’Epsom Dieppe samedi 11 avril 2026.
[Café] Art et inconscient
Café l’Epsom / 11 Boulevard de Verdun Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Quand l’art rencontre la psychanalyse…
Pour cette première édition, le Café “Art et Inconscient” vous propose une rencontre originale et vivante mêlant création artistique, réflexion et échange.
Au programme
Une première partie autour de l’œuvre Metropolis, explorée par une peintre, un écrivain-philosophe et une psychanalyste
Une seconde partie sous forme d’interview de la peintre dieppoise Françoise Roussel, qui partagera son parcours et présentera l’une de ses œuvres. .
Café l’Epsom / 11 Boulevard de Verdun Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 98 05 54
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English : [Café] Art et inconscient
L’événement [Café] Art et inconscient Dieppe a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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