Café Art Centre Culturel Puttelange-aux-Lacs
Café Art Centre Culturel Puttelange-aux-Lacs vendredi 9 janvier 2026.
Café Art
Centre Culturel 1 rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-09 17:30:00
fin : 2026-01-09 19:30:00
Date(s) :
2026-01-09
Un rendez-vous où toutes les formes de créations sont les bienvenus peinture, tricot, musique, sculptures …
Apporte ta création et viens échanger avec d’autres passionnées dans une ambiance détendue et inspirante.
Viens comme tu es, avec ton talent ou juste ta curiosité.Tout public
0 .
Centre Culturel 1 rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A gathering where all forms of creativity are welcome: painting, knitting, music, sculpture…
Bring your own creations and meet other enthusiasts in a relaxed, inspiring atmosphere.
Come as you are, with your talent or just your curiosity.
L’événement Café Art Puttelange-aux-Lacs a été mis à jour le 2025-12-30 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES