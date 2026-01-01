Café Art Centre Culturel Puttelange-aux-Lacs

Café Art

Centre Culturel 1 rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-09 17:30:00

fin : 2026-01-09 19:30:00

Date(s) :

2026-01-09

Un rendez-vous où toutes les formes de créations sont les bienvenus peinture, tricot, musique, sculptures …

Apporte ta création et viens échanger avec d’autres passionnées dans une ambiance détendue et inspirante.

Viens comme tu es, avec ton talent ou juste ta curiosité.Tout public

0 .

Centre Culturel 1 rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A gathering where all forms of creativity are welcome: painting, knitting, music, sculpture…

Bring your own creations and meet other enthusiasts in a relaxed, inspiring atmosphere.

Come as you are, with your talent or just your curiosity.

L’événement Café Art Puttelange-aux-Lacs a été mis à jour le 2025-12-30 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES