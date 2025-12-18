Café associatif : santé et bien-être APF France handicap – Délégation Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-13 10:30 – 12:00

Gratuit : oui Adulte, Personne en situation de handicap, Tout public

Venez discuter santé et bien-être autour d’un café à la délégation APF France handicap de Loire-Atlantique.Au programme : Intervention d’un salon de bien-être tenu par des personnes en situation de handicap visuel, pour découvrir des pratiques et conseils accessibles à tous ;Informations et atelier sur les dispositifs de santé existants dans le quartier. Un moment de partage, dans une ambiance chaleureuse et ouverte à l’échange.C’est aussi l’occasion de s’engager sur des missions bénévoles pour celles et ceux qui en ont l’envie.Ce temps est ouvert à toutes et à tous. Accès libre.

APF France handicap – Délégation Nantes 44300

0251806800



Afficher la carte du lieu APF France handicap – Délégation et trouvez le meilleur itinéraire

