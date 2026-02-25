Café au Lai Yoko’s Moulins
Café au Lai Yoko’s Moulins jeudi 26 mars 2026.
Café au Lai
Yoko's 97 rue d'Allier Moulins Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
Petite restauration et boisson comprise dans l’entrée.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-26 20:30:00
Date(s) :
2026-03-26
Venez lire vos poèmes préférés ou les vôtres, ou tout simplement écouter et discuter, boire un verre et grignoter des petites choses faites maison.
.
Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 69 99 26 yokos97rueallier@gmail.com
English :
Come and read your favorite poems or your own, or just listen and chat, have a drink and nibble on homemade goodies.
L’événement Café au Lai Moulins a été mis à jour le 2026-02-25 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région