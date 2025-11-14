Café Autisme Rodez

Café Autisme

2 place des Toiles Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Nous vous donnons rendez-vous le 14 novembre à 14h30 au salon de thé le Living-room au 3 rue du Bal à Rodez pour se rencontrer autour d’une boisson chaude et échanger dans un lieu convivial afin d’aborder la question de l’Autisme.

Le GEM la Bulle organise des rendez-vous une fois par mois pour rencontrer toutes personnes afin de partager un moment convivial et d’échanges autour de la question de l’Autisme. Chacun est le bienvenus !

La première consommation est offerte. .

2 place des Toiles Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 79 69 76 14 gemlabulle@gmail.com

English :

We look forward to seeing you on November 14th at 2.30pm at the Living-room tearoom at 3 rue du Bal in Rodez, to meet over a hot drink and chat in a friendly setting about Autism.

German :

Wir treffen uns am 14. November um 14.30 Uhr im Teesalon le Living-room in 3 rue du Bal in Rodez, um uns bei einem heißen Getränk zu treffen und uns an einem gemütlichen Ort auszutauschen, um über das Thema Autismus zu sprechen.

Italiano :

Vi aspettiamo il 14 novembre alle 14.30 presso la sala da tè Living-room, al numero 3 di rue du Bal a Rodez, per una bevuta calda e una chiacchierata amichevole sull’autismo.

Espanol :

Le esperamos el 14 de noviembre a las 14.30 horas en el salón de té Living-room, 3 rue du Bal, en Rodez, donde tomaremos algo caliente y charlaremos amistosamente sobre el autismo.

