Café BD Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

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Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/



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