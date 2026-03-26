Café BD Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Café BD Bibliothèque de la Manufacture

Café BD Bibliothèque de la Manufacture Nantes jeudi 9 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:30 –
Gratuit : oui  Adulte 

Partagez vos coups de cœur et vos découvertes en bandes dessinées.

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/


Afficher la carte du lieu Bibliothèque de la Manufacture et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)