Café BD Bibliothèque de la Manufacture Nantes
Café BD Bibliothèque de la Manufacture Nantes jeudi 9 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:30 –
Gratuit : oui Adulte
Partagez vos coups de cœur et vos découvertes en bandes dessinées.
Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/
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