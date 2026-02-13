Café BD, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Café BD Samedi 21 mars, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:30:00+01:00

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Découvrez les nouveautés et coups de cœur BD avec Clément.

