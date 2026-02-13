Café BD, Bibliothèque Simone-Veil, Le Chesnay-Rocquencourt

Café BD Samedi 21 février, 11h00 Bibliothèque Simone-Veil Yvelines

Entrée libre

Bibliothèque Simone-Veil 20, cours Exelmans Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France

À l’occasion de la Saint-Valentin, l’équipe de La Bibliothèque met à l’honneur l’amour dans le monde de la bande dessinée.

Ville du Chesnay-Rocquencourt