Café BD Les coups de cœur du WOW festival, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

Café BD Les coups de cœur du WOW festival Samedi 14 mars, 11h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Sur inscription au 05 56 91 18 79 ou à l’accueil de la bibliothèque Capucins/Saint-Michel

Découvrez une sélection des bandes dessinées favorites du WOW festival, et venez participer à un moment convivial autour de ces BD qui abordent les questions du corps, de l’identité, des luttes féministes et des voix minorisées.

Ce moment d’échange et de partage aura lieu en présence d’associations : le Planning familial, Bordeaux Ville sans Sida, Noustoutes33, AG féministe, des Editions Delcourt…et bien sûr des lecteurs.rices qui présenteront également leurs coups de cœur !

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

