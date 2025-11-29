Café BD Médiathèque Loctudy

Café BD

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez partager un échange autour de la bande dessiné

en compagnie de Paul de la Librairie Livres et Bulles. .

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café BD Loctudy a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Destination Pays Bigouden