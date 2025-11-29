Café BD Médiathèque Loctudy
Café BD Médiathèque Loctudy samedi 29 novembre 2025.
Café BD
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez partager un échange autour de la bande dessiné
en compagnie de Paul de la Librairie Livres et Bulles. .
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57
L’événement Café BD Loctudy a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Destination Pays Bigouden