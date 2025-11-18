Café BD Maison du jardinier et de la nature en ville Bordeaux

Café BD Maison du jardinier et de la nature en ville Bordeaux mardi 18 novembre 2025.

Café BD Mardi 18 novembre, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T14:30:00 – 2025-11-18T16:30:00

Fin : 2025-11-18T14:30:00 – 2025-11-18T16:30:00

Plongez dans l’univers enchanté de la forêt et de ses créatures extraordinaires avec notre café BD spécialement dédié aux animaux sauvages ! Durant ce café littéraire nous partagerons vos coups de cœur autour des animaux de la forêt dans les bandes dessinées.

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Venez partager un moment littéraire autour des animaux de la forêt dans les BD. maison jardinier

RaphaelAI