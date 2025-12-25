Café BD, Médiathèque de la Canopée Paris

Autour d’un café ou d’un thé, venez échanger sur la BD avec les bibliothécaires.

Les bibliothécaires vous présentent quelques titres coup de cœur ou thématiques puis, si vous le souhaitez, vous partagez les vôtres et nous discutons au gré d’idées communes.

Entrée libre ! Tout public à partir de 16 ans.

La médiathèque de la Canopée vous propose tous les mois un moment convivial autour de la bande dessinée.

Le samedi 10 janvier 2026

de 11h30 à 13h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



