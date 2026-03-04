Café BD, Médiathèque des Izards, Toulouse

Café BD 28 mars et 23 mai Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:00:00+01:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Venez partager vos coups de cœur ou coups de poing autour d’un café. Une belle occasion d’échanger et de découvrir de nouvelles idées de lectures !

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Venez partager vos coups de cœur ou coups de poing autour d’un café. rencontre lectures