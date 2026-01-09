Café BD Nérac
Café BD Nérac samedi 28 mars 2026.
Café BD
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Un rendez-vous convivial pour les amateurs de bande dessinée. Venez échanger autour de l’actualité BD présentée par David Fournol, dans une ambiance détendue propice aux discussions et aux découvertes graphiques.
1h30 Sur réservation. .
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

L’événement Café BD Nérac a été mis à jour le 2026-01-11 par OT de l’Albret