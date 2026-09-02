Café BD Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Nérac

Café BD

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 15:00:00

fin : 2026-11-07 16:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Un café BD animé par David Fournol est proposé aux ados et adultes pour découvrir l’actualité de la bande dessinée. .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55

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English : Café BD

L’événement Café BD Nérac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT de l’Albret