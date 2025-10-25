Café BD Médiathèque Riec-sur-Bélon
Café BD Médiathèque Riec-sur-Bélon samedi 25 octobre 2025.
Café BD
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 10:30:00
fin : 2025-10-25 12:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Nouveautés, coups de coeur, sélections… Une fois par mois, un temps d’échange convivial autour de la bande dessinée. .
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café BD Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-10-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS