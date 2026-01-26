Café BD Médiathèque Riec-sur-Bélon

Café BD

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Nouveautés, coups de coeur, sélections… Une fois par mois, un temps d’échange convivial autour de la bande dessinée. .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café BD Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-01-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS