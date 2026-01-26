Café BD Médiathèque Riec-sur-Bélon
Café BD Médiathèque Riec-sur-Bélon samedi 7 mars 2026.
Café BD
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Nouveautés, coups de coeur, sélections… Une fois par mois, un temps d’échange convivial autour de la bande dessinée. .
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
