Café biodiversité L’accoudoir Cléguérec

Café biodiversité

L’accoudoir 1 Place Pobeguin Cléguérec Morbihan

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Dans le cadre des animations de notre Atlas de la Biodiversité, venez échanger autour d’un verre avec l’association Bretagne Vivante qui présentera la faune et la flore du territoire

Animation gratuite dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité

Entrée libre .

L’accoudoir 1 Place Pobeguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 31 09 01 09

