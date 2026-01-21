Café blabla Médiathèque Jacques Demy Nantes
Café blabla Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 7 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 10:30 –
Gratuit : oui Adulte
Ce roman ou cette BD qui vous a touché, l’essai qui a changé votre regard sur un sujet… Venez partager vos dernières lectures autour d’un café et apportez vos découvertes.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
