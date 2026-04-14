Café blabla, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Café blabla, Médiathèque Jacques Demy, Nantes samedi 9 mai 2026.
Café blabla Samedi 9 mai, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00
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Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
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