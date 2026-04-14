Café blabla, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Café blabla Samedi 9 mai, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00

Ce roman ou cette BD qui vous a touché, l’essai qui a changé votre regard sur un sujet… Venez partager vos dernières lectures autour d’un café et apportez vos découvertes.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez partager vos dernières lectures et apportez vos découvertes.