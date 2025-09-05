Café blabla Mutzig
Café blabla Mutzig vendredi 5 septembre 2025.
8 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-05 14:30:00
fin : 2025-09-26 16:30:00
Date(s) :
2025-09-05 2025-09-26 2025-10-10 2025-10-31
Le Secours populaire Bas-Rhin antenne de Mutzig, vous propose de participer à son « Café blabla ».
Rendez-vous à la Maison des associations, pour partager un goûter autour de jeux de société, d’ateliers créatifs, de rencontres et d’échanges…
8 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 88 65 10
L’événement Café blabla Mutzig a été mis à jour le 2025-08-27 par Ville de Mutzig