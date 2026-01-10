Café Bouquine Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes 16 janvier – 13 mars, certains vendredis entrée libre

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.

Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T17:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

