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AGENDA · Rennes

Café bouquine Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

mardi 15 décembre 2026 · Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny
Adresse
84, rue d'Angleterre 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Café bouquine Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mardi 15 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Club de lecture

On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.
Adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-15T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-15T18:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91


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