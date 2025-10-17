Café-Bouquine Médiathèque Plédéliac

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor

Le Café Bouquine est un temps d’échange et de rencontre autour des livres. Ceux que l’on aime, que l’on a envie de partager, voire de s’échanger.

Sans chichis, ce moment convivial est ouvert à tous, que vous lisiez, un peu, beaucoup, passionnément, des romans, des BD, des mangas, des polars…

Ouvert à tous (public adulte et adolescent) .

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

