Café Bouquine Médiathèque Plédéliac Plédéliac
Café Bouquine Médiathèque Plédéliac Plédéliac vendredi 24 juillet 2026.
Plédéliac
Café Bouquine
Médiathèque Plédéliac 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Rencontre autour des livres coups de cœur, ouvert à toutes et tous. .
Médiathèque Plédéliac 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
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English :
L’événement Café Bouquine Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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