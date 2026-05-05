Café Bricol à 9h00, LAUZERVILLE Place de Marrast, Lauzerville, Saint-Orens-de-Gameville
Café Bricol à 9h00, LAUZERVILLE Place de Marrast, Lauzerville, Saint-Orens-de-Gameville samedi 20 juin 2026.
Café Bricol à 9h00 Samedi 20 juin, 11h00 LAUZERVILLE Place de Marrast, Lauzerville Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00
LAUZERVILLE Place de Marrast, Lauzerville 31000 St Orens, France Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol