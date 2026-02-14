Café bricol’ : petit électroménager, Les 500, Toulouse

Café bricol’ : petit électroménager Mercredi 25 février, 18h00 Les 500 Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T18:00:00+01:00 – 2026-02-25T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-25T18:00:00+01:00 – 2026-02-25T20:30:00+01:00

Bonne humeur et bienveillance seront les maitres mots de ce moment. Vous pourrez venir accompagnés de votre petit éléctroménager en mauvaise forme et apprendre à le réparer avec notre aide.

Bouilloire, grille pain, machine à café… On est là pour vous accompagner pour leur donner une seconde vie !

Rendez vous :

25 Février 2026

Les 500, 1 place de la Charte des Libertés Communales, 31300 TOULOUSE

⏰ De 18h à 20h30

♥️ Ouvert à tous.tes, participation libre et consciente

Les 500 1 place de la charte des libertés communales Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie

Ma Bibliothèque d’Objets organise un café Bricol’ avec comme thème : le petit électroménager.