Café bricol’ : petit électroménager, Les 500, Toulouse

Café bricol’ : petit électroménager Mercredi 25 février, 18h00 Les 500 Haute-Garonne
Bonne humeur et bienveillance seront les maitres mots de ce moment. Vous pourrez venir accompagnés de votre petit éléctroménager en mauvaise forme et apprendre à le réparer avec notre aide.
Bouilloire, grille pain, machine à café… On est là pour vous accompagner pour leur donner une seconde vie !
Rendez vous :
25 Février 2026
Les 500, 1 place de la Charte des Libertés Communales, 31300 TOULOUSE
⏰ De 18h à 20h30
♥️ Ouvert à tous.tes, participation libre et consciente
Les 500 1 place de la charte des libertés communales Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie
Ma Bibliothèque d’Objets organise un café Bricol’ avec comme thème : le petit électroménager.