Café bricol’ : textile, Local Ma Bibliothèque d’Objets, Toulouse

Bonne humeur et bienveillance seront les maitres mots de ce moment. Vous pourrez venir accompagnés de votre textile en mauvaise forme et apprendre à le réparer avec notre aide.

Réparer un accroc, faire un ourlet… On est là pour vous accompagner pour leur donner une seconde vie !

Rendez vous :

28 Février 2026

Local Ma Bibliothèque d’Objets, 1 bis rue Marie Rose Gineste, 31300 TOULOUSE

⏰ De 10h00 à 12h30

♥️ Ouvert à tous.tes, participation libre et consciente

Local Ma Bibliothèque d'Objets 1 bis rue Marie Rose Gineste, 31300 TOULOUSE

Ma Bibliothèque d’Objets organise un café bricol’ avec comme thème : le textile.