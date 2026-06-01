Café Bricole Cornebarrieu en Transition, Foyer de l’Aussonnelle, Cornebarrieu
Café Bricole Cornebarrieu en Transition, Foyer de l’Aussonnelle, Cornebarrieu dimanche 7 juin 2026.
Café Bricole Cornebarrieu en Transition Dimanche 7 juin, 11h30 Foyer de l’Aussonnelle Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:30:00+02:00
Foyer de l’Aussonnelle Place du Boiret, 31700 Cornebarrieu, France Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol
À voir aussi à Cornebarrieu (Haute-Garonne)
- LA NOUVELLE VAGUE Rue du 11 Novembre 1918 Cornebarrieu 11 juin 2026
- CANIDÉPLOUF CHATEAU DE PONTIÉ Cornebarrieu 13 juin 2026