Café Bricole Cornebarrieu en Transition, Foyer de l’Aussonnelle, Cornebarrieu

Café Bricole Cornebarrieu en Transition Dimanche 7 juin, 11h30 Foyer de l’Aussonnelle Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:30:00+02:00

Foyer de l’Aussonnelle Place du Boiret, 31700 Cornebarrieu, France Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol