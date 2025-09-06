Café bulles Rue Dixmude Lesneven
Café bulles Rue Dixmude Lesneven samedi 6 septembre 2025.
Café bulles
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 11:30:00
Date(s) :
2025-09-06
La rentrée vous déprime ? Venez au Café bulles ! Découvrir les nouveautés BD du mois en bonne compagnie, ça remonte le moral. C’est garanti ! .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2025-08-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne