Café bulles Rue Dixmude Lesneven
Café bulles Rue Dixmude Lesneven samedi 4 octobre 2025.
Café bulles
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 11:30:00
2025-10-04
Présentation des nouveautés BD de la médiathèque. Ce mois-ci, il y a un thème Regards.
Alors, venez donc voir ! .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
