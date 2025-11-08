Café bulles rue Dixmude Lesneven
Café bulles rue Dixmude Lesneven samedi 8 novembre 2025.
Café bulles
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 11:30:00
2025-11-08
Venez découvrir les nouveautés BD de la médiathèque et rencontrer d’autres bédéphiles dans une ambiance décontractée. .
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2025-10-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne