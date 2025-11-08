Café bulles rue Dixmude Lesneven

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 11:30:00

Venez découvrir les nouveautés BD de la médiathèque et rencontrer d’autres bédéphiles dans une ambiance décontractée. .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

