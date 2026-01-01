Café bulles rue Dixmude Lesneven
Café bulles rue Dixmude Lesneven samedi 17 janvier 2026.
Café bulles
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17 11:30:00
Date(s) :
2026-01-17
Pour bien commencer l’année, venez découvrir les nouveautés BD de la médiathèque et rencontrer d’autres bédéphiles dans une ambiance décontractée. .
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café bulles
L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2025-12-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne