Café bulles rue Dixmude Lesneven

Café bulles

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 11:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Pour bien commencer l’année, venez découvrir les nouveautés BD de la médiathèque et rencontrer d’autres bédéphiles dans une ambiance décontractée. .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café bulles

L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2025-12-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne