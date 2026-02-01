Café bulles rue Dixmude Lesneven

Café bulles

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 11:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Vous aimez la bande dessinée ? Venez donc au Café bulles découvrir les nouveautés du mois. Et, comme ce sera la Saint-Valentin, vous pourrez ainsi carrément déclarer votre flamme à la BD ! .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café bulles

L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2026-02-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne