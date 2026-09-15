Café calva caennexion MJC du Chemin Vert Caen
vendredi 25 septembre 2026 · MJC du Chemin Vert · Caen
Informations pratiques
Caen
Café calva caennexion
MJC du Chemin Vert 1 Rue d’Isigny Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25
La Café Calva Caennexion, née en 2018, est une fanfare d’étudiants en santé de la ville de Caen, qui regroupe des étudiants consciencieux le jour et des p’tits clowns singuliers la nuit, avec toujours à portée de main un esprit carabinindéfectible.
La Café Calva Caennexion, née en 2018, est une fanfare d’étudiants en santé de la ville de Caen, qui regroupe des étudiants consciencieux le jour et des p’tits clowns singuliers la nuit, avec toujours à portée de main un esprit carabinindéfectible.
Vous pourrez découvrir leur répertoire varié allant de Charles Aznavour à Billie Elish, en passant par Coldplay et Stevie Wonder. Pour cette fanfare un seul mot d’ordre : une bonne note jouée avec timidité est une fausse note, alors qu’une fausse note jouée avec conviction est une interprétation.
Après 8 ans d’arrangements, il était temps de graver leurs musiques sur un CD.
Ils vous donnent rendez vous le vendredi 25 septembre à 20h30 pour un concert révélation. Vous retrouverez leur album à la fin du concert.
Tout public. .
MJC du Chemin Vert 1 Rue d’Isigny Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 73 29 90
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English : Café calva caennexion
Café Calva Caennexion, founded in 2018, is a brass band made up of healthcare students from the city of Caen, comprising conscientious students by day and quirky little clowns by night, always with an unwavering medical student spirit at their fingertips.
L’événement Café calva caennexion Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par Calvados Attractivité
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