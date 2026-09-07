Informations pratiques

Châtillon-Coligny

Café Causette

Boulevard de la République Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 14:00:00

fin : 2027-03-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03 2027-01-07 2027-02-04 2027-03-04 2027-04-01 2027-06-03 2027-07-01

Café Causette

Café Causette organisé par l’association Partage au Foyer Club. Le temps d’un café, on se rencontre, on échange. Un temps de pause et de convivialité ouvert à tous. Jeux de société ou activités manuelles proposées. .

Boulevard de la République Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 69 39 associationpartagesgb@gmail.com

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English :

Causette Coffee

L’événement Café Causette Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-09-07 par OT GATINAIS SUD