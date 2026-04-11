Café céramique à l’Atelier Terre Calme Fronsac
Café céramique à l’Atelier Terre Calme Fronsac samedi 11 avril 2026.
Fronsac
Café céramique à l’Atelier Terre Calme
5 lieu-dit Daugey Fronsac Gironde
Tarif : 35 – 35 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 16:15:00
Date(s) :
2026-04-11
Plongez dans une parenthèse créative et chaleureuse avec notre atelier café céramique
Le temps d’un moment convivial, venez découvrir le plaisir de travailler la terre dans une ambiance douce et apaisante. Que vous soyez débutant ou déjà initié, cet atelier est pensé pour vous permettre de créer à votre rythme, en toute simplicité.
Entre une boisson chaude et quelques instants de partage, laissez parler votre imagination modelage, décoration, textures… chaque création devient une pièce unique, façonnée par vos mains.
En petit groupe, vous êtes accompagné pas à pas pour explorer la matière et vivre une expérience artisanale authentique, accessible à tous. .
5 lieu-dit Daugey Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 79 65 87 atelier.terrecalma@gmail.com
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English : Café céramique à l’Atelier Terre Calme
L’événement Café céramique à l’Atelier Terre Calme Fronsac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Fronsadais
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