Café céramique parent/enfant à l’Atelier Terre Calme Fronsac
Café céramique parent/enfant à l’Atelier Terre Calme Fronsac samedi 18 avril 2026.
Fronsac
Café céramique parent/enfant à l’Atelier Terre Calme
5 lieu-dit Daugey Fronsac Gironde
Tarif : 35 – 35 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Un moment complice à partager avec son ou ses enfants
Offrez-vous une parenthèse douce et créative lors de notre atelier café céramique parent/enfant
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, petits et grands mettent les mains dans la terre pour créer ensemble, s’amuser et laisser libre cours à leur imagination. Un temps privilégié pour se retrouver, échanger… et repartir avec une création unique.
Accessible à tous, cet atelier est pensé comme un moment ludique et apaisant, idéal pour créer de jolis souvenirs en famille
Places limitées à 10 participants — pensez à réserver rapidement .
5 lieu-dit Daugey Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 79 65 87 atelier.terrecalma@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café céramique parent/enfant à l’Atelier Terre Calme
L’événement Café céramique parent/enfant à l’Atelier Terre Calme Fronsac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Fronsadais
À voir aussi à Fronsac (Gironde)
- Café céramique à l’Atelier Terre Calme Fronsac 11 avril 2026
- Atelier modelage parent/enfant à l’Atelier Terre Calme Fronsac 14 avril 2026
- Café céramique à l’Atelier Terre Calme Fronsac 24 avril 2026
- Juni goûter concert pop folk Fronsac 30 mai 2026