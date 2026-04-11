Fronsac

Café céramique parent/enfant à l’Atelier Terre Calme

5 lieu-dit Daugey Fronsac Gironde

Tarif : 35 – 35 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Un moment complice à partager avec son ou ses enfants

Offrez-vous une parenthèse douce et créative lors de notre atelier café céramique parent/enfant

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, petits et grands mettent les mains dans la terre pour créer ensemble, s’amuser et laisser libre cours à leur imagination. Un temps privilégié pour se retrouver, échanger… et repartir avec une création unique.

Accessible à tous, cet atelier est pensé comme un moment ludique et apaisant, idéal pour créer de jolis souvenirs en famille

Places limitées à 10 participants — pensez à réserver rapidement .

5 lieu-dit Daugey Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 79 65 87 atelier.terrecalma@gmail.com

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English : Café céramique parent/enfant à l’Atelier Terre Calme

L’événement Café céramique parent/enfant à l’Atelier Terre Calme Fronsac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Fronsadais