Café céramique La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque

Café céramique

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

2026-02-14

Atelier Do It Yourself

Venez décorer votre pièce bol, coupelle, avec Katia. .

English : Café céramique

Do It Yourself workshop

