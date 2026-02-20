Café céramique Samadet

Café céramique

Musée de Samadet

2026-03-29

2026-03-29

2026-03-29

Le musée poursuit l’aventure du Café Céramique ! Une boisson, une forme en céramique à choisir, de la couleur, des pinceaux et pour vous accompagner, une professionnelle du décor, Rachel De Rueda. Réinterprétez librement les décors du Samadet et venez récupérer votre pièce après cuisson.

Sur réservation. Pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans. .

Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

English : Café céramique

The museum continues its Café Céramique adventure! A drink, a ceramic shape to choose from, color, brushes and to accompany you, a professional decorator, Rachel De Rueda. Freely reinterpret Samadet’s decorations and pick up your piece after firing.

