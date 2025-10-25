Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café Cézam Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Café Cézam

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Café discussion autour de vos lectures du prix littéraire avant le vote (avant le 8 novembre ! )
Entrée libre et gratuite, pour les participant·es au prix littéraire CEZAM   .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53 

