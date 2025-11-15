Café Chanson avec VOLO rue des Petites Boucheries Épinal

Café Chanson avec VOLO

rue des Petites Boucheries Lavoir-Théâtre Georges Brassens Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:30:00

Date(s) :

2025-11-15

VOLO, c’est une histoire de frangins, Olivier et Frédéric Volovitch, deux voix fraternelles aux élégances singulières qui se répondent, se complètent et s’accordent pour interroger tout de go la marche du monde, des recoins de la vie intérieure aux vastes tumultes à venir. Avec lucidité toujours ; humour et simplicité, surtout.

En 2025, ils fêtent les 20 ans de leur duo. A cette occasion, ils proposent un nouveau spectacle, ‘’Florilège’’ de leur répertoire riche de plus de cent chansons. Une belle façon de découvrir ou redécouvrir leur univers très personnel, fait d’un mélange des genres entre chansons tendres et engagées. Ce concert a été accueilli lors d’un Café Chanson en 2024, et voici que qu’en a dit la presse : ….Volo a offert l’un de ces moments de grâce dont se délectent les mélomanes…. Dès les premières minutes, le ton était donné par les frères Volovitch, deux artistes complets qui enchantent leurs fans depuis presque 20 ans, grâce à la finesse de leurs textes et à la beauté de leur musique…..Impossible en effet de ne pas être touché par leur esprit et leur délicatesse. La nostalgie, l’amour, la fantaisie, tout va à Volo. Et le public adore, car il se retrouve dans ses chansons qui le font passer par toutes les émotions. Vosges Matin 12 février 2024Tout public

18 .

rue des Petites Boucheries Lavoir-Théâtre Georges Brassens Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 09 37 88 20

English :

VOLO is the story of two brothers, Olivier and Frédéric Volovitch, two fraternal voices of singular elegance who respond to each other, complementing each other and agreeing to question the way the world is moving, from the recesses of our inner lives to the vast upheavals to come. With lucidity, humor and simplicity.

In 2025, they celebrate the 20th anniversary of their duo. To mark the occasion, they present a new show, Florilège , from their rich repertoire of over one hundred songs. A great way to discover or rediscover their very personal universe, made up of a mix of tender and committed songs. The concert was presented at a Café Chanson in 2024, and here’s what the press had to say about it: Volo offered one of those moments of grace that music lovers love? From the very first minutes, the tone was set by the Volovitch brothers, two complete artists who have been delighting their fans for almost 20 years, thanks to the finesse of their lyrics and the beauty of their music… Indeed, it was impossible not to be touched by their wit and delicacy. Nostalgia, love, fantasy, it all goes to Volo. And audiences love it, because they find themselves in their songs, which take them through every emotion. Vosges Matin ? February 12, 2024

German :

VOLO ist eine Geschichte von Brüdern, Olivier und Frédéric Volovitch, zwei brüderliche Stimmen mit einzigartiger Eleganz, die einander antworten, sich ergänzen und übereinstimmen, um den Lauf der Welt zu hinterfragen, von den Winkeln des Innenlebens bis hin zu den großen zukünftigen Turbulenzen. Immer mit Klarheit, Humor und Einfachheit, vor allem.

Im Jahr 2025 feiern sie das 20-jährige Bestehen ihres Duos. Zu diesem Anlass präsentieren sie eine neue Show, eine Auswahl aus ihrem über 100 Lieder umfassenden Repertoire. Eine schöne Art, ihr sehr persönliches Universum zu entdecken oder wiederzuentdecken, das aus einer Mischung von Genres zwischen zärtlichen und engagierten Liedern besteht. Dieses Konzert wurde im Rahmen eines Café Chanson im Jahr 2024 veranstaltet, und die Presse kommentierte es folgendermaßen: Volo hat einen dieser Momente der Gnade geboten, an denen sich Musikliebhaber erfreuen können? Von der ersten Minute an gaben die Volovitch-Brüder den Ton an, zwei komplette Künstler, die ihre Fans seit fast 20 Jahren mit der Feinheit ihrer Texte und der Schönheit ihrer Musik verzaubern… Es ist in der Tat unmöglich, sich nicht von ihrem Geist und ihrer Feinfühligkeit berühren zu lassen. Nostalgie, Liebe, Phantasie, alles passt zu Volo. Und das Publikum liebt sie, denn es findet sich in ihren Liedern wieder, die es durch alle Emotionen führen. Vosges Matin ? 12. Februar 2024

Italiano :

VOLO è la storia di due fratelli, Olivier e Frédéric Volovitch, due voci fraterne di singolare eleganza che si rispondono a vicenda, si completano e si accordano per interrogarsi sul corso del mondo, dai recessi della nostra vita interiore ai vasti sconvolgimenti a venire. Sempre con lucidità, umorismo e semplicità, soprattutto.

Nel 2025 si celebra il 20° anniversario del loro duo. Per l’occasione, mettono in scena un nuovo spettacolo, Florilège , una selezione del loro ricco repertorio di oltre cento canzoni. È un ottimo modo per scoprire o riscoprire il loro personalissimo universo, con il suo mix di canzoni tenere e impegnate. Il concerto è stato presentato al Café Chanson nel 2024, ed ecco cosa ne ha detto la stampa: Il Volo ha offerto uno di quei momenti di grazia che gli amanti della musica amano. Fin dai primi minuti, il tono è stato dato dai fratelli Volovitch, due artisti completi che deliziano i loro fan da quasi 20 anni, grazie alla finezza dei loro testi e alla bellezza della loro musica… Era impossibile non essere toccati dalla loro arguzia e delicatezza. Nostalgia, amore, fantasia, tutto questo fa parte del Volo. E il pubblico lo ama, perché si ritrova in queste canzoni che lo portano attraverso ogni emozione. Vosges Matin ? 12 febbraio 2024

Espanol :

VOLO es la historia de dos hermanos, Olivier y Frédéric Volovitch, dos voces fraternas de singular elegancia que se responden, se complementan y coinciden en cuestionar el curso del mundo, desde los recovecos de nuestra vida interior hasta las vastas convulsiones por venir. Siempre con lucidez; humor y sencillez, por encima de todo.

En 2025, celebran el vigésimo aniversario de su dúo. Para celebrarlo, presentan un nuevo espectáculo, Florilège , una selección de su rico repertorio de más de cien canciones. Es una buena manera de descubrir o redescubrir su universo tan personal, con su mezcla de canciones tiernas y comprometidas. El concierto se presentó en un Café Chanson en 2024, y esto es lo que dijo la prensa al respecto: ?.Volo ofreció uno de esos momentos de gracia que tanto gustan a los amantes de la música? Desde los primeros minutos, el tono lo marcaron los hermanos Volovitch, dos artistas completos que llevan casi 20 años deleitando a sus fans, gracias a la delicadeza de sus letras y la belleza de su música… Imposible no emocionarse con su ingenio y delicadeza. Nostalgia, amor, fantasía, todo va con Volo. Y al público le encanta, porque se encuentra a sí mismo en estas canciones que le llevan a través de todas las emociones. Vosges Matin ? 12 de febrero de 2024

L’événement Café Chanson avec VOLO Épinal a été mis à jour le 2025-10-22 par OT EPINAL ET SA REGION