Café chanson Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église vendredi 26 décembre 2025.
Brasserie de Sainte-Mère-Église 7 rue de la Cayenne Sainte-Mère-Église Manche
19:30:00
Découvrez l’ambiance chaleureuse du café-chanson un lieu où artistes et public se retrouvent autour de chansons françaises en live. Une expérience conviviale et authentique, idéale pour une soirée culturelle. .
Brasserie de Sainte-Mère-Église 7 rue de la Cayenne Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67
